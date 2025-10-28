Альфа-Банк запустил ИИ-ипотеку

Альфа-Банк разработал умного голосового ассистента для онлайн-продаж ипотеки. Технология на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, синтеза и распознавания речи позволяет автоматизировать процесс коммуникаций с клиентом при оформлении ипотеки.

Внедрение собственной разработки на базе искусственного интеллекта автоматизирует до 80% рутинных операций и делает получение ипотеки максимально быстрым и комфортным. Голосовой ИИ-ассистент функционирует как виртуальный персональный менеджер, который решает ключевую задачу — освобождает живых специалистов от рутины, позволяя им фокусироваться на сложных и персональных запросах.

Технология не ограничена пропускной способностью отдела продаж. Умный ассистент способен одновременно обрабатывать тысячи заявок, обеспечивая стабильно высокое качество сервиса даже в периоды пиковой нагрузки.

«Запуск голосового ассистента — это не просто автоматизация, это фундаментальное изменение подхода к ипотечному обслуживанию. Мы переводим рутинные, но важные задачи на цифровые рельсы, что позволяет максимально сократить сроки оформления ипотеки. При этом наши менеджеры концентрируются на задачах, требующих экспертизы и человеческого участия, что в разы повышает качество финального взаимодействия с клиентом, который уже готов к сделке», — отметила Анастасия Якупова, руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Альфа-Банка.