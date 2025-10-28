Новости

«Цифра банк» открыл новый офис во Владимире

«Цифра банк» открыл дополнительный офис по адресу: г. Владимир, ул. Дворянская, дом 27а.

В новом отделении клиенты могут воспользоваться следующими финансовыми услугами:

  • купля-продажа иностранной валюты;
  • операции по счетам банковских карт с использованием POS-терминала;
  • кассовое обслуживание.

Также клиенты могут проконсультироваться и получить полную информацию по всем продуктам и услугам, которые предлагает «Цифра банк».

Режим работы ДО во Владимире – ежедневно с 9:00 до 18:00 по местному времени.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2Vfnxw2sCW5

/ Сибирское Информационное Агентство /
