Альфа-Банк укрепил позиции в мировом рейтинге банков по количеству платежей

Альфа-Банк занял 42 место в рейтинге ТОП-150 банков мира по числу обработанных карточных платежей международного аналитического агентства Nilson Report. Банк поднялся на две строчки по сравнению с прошлым годом, и стал первым среди частных и вторым среди всех российских банков.

Альфа-Банк показал значительный годовой прирост по количеству обработанных платежей. По данным Nilson Report, в 2024 году количество транзакций выросло на 32% в сравнении с 2023 годом.

«Укрепление позиций в рейтинге крупнейших эквайеров мира — это результат системной работы нашей команды и доверия миллионов клиентов. Мы продолжаем инвестировать в технологии и сервис, чтобы каждый платеж проходил максимально быстро, удобно и безопасно. Для нас это не просто цифры, а показатель того, что мы движемся в правильном направлении», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.


