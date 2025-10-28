Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Альфа-Банк и Баста представили карту с гравировкой в готическом стиле

Альфа-Банк выпустил новый дизайн карты, созданный совместно с амбассадором бренда — музыкантом и продюсером Бастой. Это лимитированная версия карты, вдохновлённая эстетикой большого города.

На платёжном инструменте выполнена гравировка с надписью «Альфа и Баста», выведенной готическим шрифтом. Она отсылает к брутальной эстетике, характерной для уличной культуры, отражает уверенность и индивидуальность.

Дизайн выполнен с помощью высокоточного оптоволоконного гравера, что позволило передать текстуру и глубину рисунка с ювелирной точностью. Лаконичное оформление делает карту выразительным аксессуаром, сохраняя при этом фирменный стиль Альфа-Банка.

Количество экземпляров ограничено. Оформить карту можно онлайн на сайте банка.

Новый дизайн стал первым шагом совместной коллекции, которую Альфа-Банк и Баста представят уже в ноябре. В неё войдут лимитированные предметы мерча и новые платёжные решения, объединённые общей эстетикой проекта. Ранее партнёры запустили музыкальный спектакль «Любовь без памяти» — мюзикл, где соединяются театр, музыка и визуальное искусство.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2Vfnxw7KAM7

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес