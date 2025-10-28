Названы вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в Иркутской области

В Иркутской области работодатели активно предлагают высокие зарплаты специалистам рабочих профессий. Согласно исследованию платформы hh.ru, в октябре в регионе было открыто более 2,9 тыс. вакансий с заработной платой от 200 тыс. рублей.
Чаще всего высокий доход предлагают водителям (16% от всех вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей), машинистам (10%) и электромонтажникам (7%). При этом менеджеры по продажам, ранее стабильно входившие в топ высокооплачиваемых специалистов, сейчас занимают лишь 3% таких вакансий.
Большинство высокооплачиваемых предложений предполагают вахтовый метод работы – 82% от общего числа вакансий. Основными отраслями, предлагающими зарплаты выше 200 тысяч рублей, являются строительство и недвижимость (23%), добывающая промышленность (14%) и транспортная логистика (12%).
Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области в октябре 2025 года
- Старший сервисный инженер от 366 тыс. руб. за месяц, на руки
- Заместитель начальника управления (линейное строительство) до 340 тыс. руб. за месяц, на руки
- Машинист тоннелепроходческого комплекса от 320 тыс. руб. за вахту, на руки
- Начальник участка электростанций от 302 тыс. до 418 тыс. руб. за вахту, на руки
- Сварщик от 300 тыс. до 350 тыс. руб. за месяц, на руки
- Главный энергетик горнодобывающего предприятия 300 тыс. за месяц, на руки
- Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 6,7 разряд от 280 тыс. до 320 тыс. руб. за месяц, на руки
- Старший механик горно-обогатительного комбината от 250 тыс. до 315 тыс. руб. за месяц, на руки
- Геодезист от 250 тыс. руб. за месяц, на руки
- Разнорабочий-ученик/монтажник/бетонщик от 200 тыс. до 400 тыс. руб. за месяц, до вычета налогов