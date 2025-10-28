Названы вакансии с зарплатой от 200 тыс. рублей в Иркутской области

В Иркутской области работодатели активно предлагают высокие зарплаты специалистам рабочих профессий. Согласно исследованию платформы hh.ru, в октябре в регионе было открыто более 2,9 тыс. вакансий с заработной платой от 200 тыс. рублей.

Чаще всего высокий доход предлагают водителям (16% от всех вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей), машинистам (10%) и электромонтажникам (7%). При этом менеджеры по продажам, ранее стабильно входившие в топ высокооплачиваемых специалистов, сейчас занимают лишь 3% таких вакансий.

Большинство высокооплачиваемых предложений предполагают вахтовый метод работы – 82% от общего числа вакансий. Основными отраслями, предлагающими зарплаты выше 200 тысяч рублей, являются строительство и недвижимость (23%), добывающая промышленность (14%) и транспортная логистика (12%).

Топ-10 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Иркутской области в октябре 2025 года