Ещё одно иркутское машиностроительное предприятие присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

101-м участником федпроекта «Производительность труда» в Иркутской области стало ООО «Сибикон». Оно работает в сфере производства оборудования для горнообогатительной отрасли и находится в технологической связке с другим предприятием-участником федпроекта ООО «Сервис ТехноПром».

«Иркутская область входит в первую пятёрку регионов России по добыче золота, а также занимает первое место в стране по запасам золота. У нас сейчас реализуется проект по освоению крупнейшего в мире месторождения золота «Сухой Лог». И мы гордимся, что здесь же, на территории нашего региона создаются предприятия, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью, развивая не только добычу, но и машиностроительный сектор, замещая иностранных производителей и продукцию компаний из других регионов России», — подчеркнула заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

ООО «Сибикон» производит ряд корпусных элементов центробежных концентраторов. Предприятие располагает собственным цехом площадью 500 квадратных метров. В его составе собственный конструкторский отдел, который активно сотрудничает с ИрНИТУ, и станочный парк из современного ЧПУ-оборудования. ЧПУ (числовое программное управление) — это технология автоматизации промышленного оборудования, основанная на использовании заранее заданных программ. ЧПУ позволяет увеличить точность и скорость производственных процессов, сократив при этом влияние человеческого фактора.

Федеральный проект «Производительность труда», с 2025 года ставший частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», нацелен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг. В Иркутской области участниками проекта являются представители производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний из Иркутска и Иркутского района, Усолья-Сибирского и Усольского района, Братска и Братского района, Ангарска и Ангарского района, Казачинско-Ленского района, Шелехова и Черемхово.

В 2025 году Региональный центр компетенций, являющийся оператором реализации федпроекта в Приангарье, подтвердил свои компетенции – получил сертификацию от специальной комиссии, в состав которой вошли эксперты Федерального центра компетенций, а также правительства Московской области и ещё ряда регионов страны.

Кроме того, в этом году для предприятий, которые по отраслевому признаку либо по величине выручки не могут присоединиться к федпроекту, Региональный центр компетенций подготовил специальные обучающие программы, которые позволят применить накопленный опыт и механики бережливого производства на практически любом предприятии региона.

Бесплатные методические материалы по бережливому производству доступны на ИТ-платформе «Производительность.рф». А Следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.