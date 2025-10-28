Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, снижение ключевой ставки будет происходить весь 2026 год. Об этом она заявила, выступая в Госдуме, передаёт ТАСС.

"С июня мы вошли в цикл снижения ключевой ставки, за четыре месяца мы ее снизили на 4,5 п.п., по нашему прогнозу цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год", – сказала она.

Цель состоит в том, чтобы ускорить завершение периода быстрого роста цен, однако одновременно надо избегать чрезмерного замедления экономики. Набиуллина также добавила, что начиная с лета текущего года, ключевая ставка уже сократилась на 4,5%, и этот процесс планируется продолжить в следующем году.

Напомним, совет директоров Центрального банка России 24 октября снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд. По словам Эльвиры Набиуллиной, при принятии решения по ключевой ставке совет директоров Банка России рассматривал следующие варианты ставки: 16%, 16,5% и сохранение на уровне 17%. Быстрое снижение ставки могло привести к увеличению спроса при ограниченном предложении товаров и услуг, усилив давление на экономику.