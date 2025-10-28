Повышение НДС усилит инфляцию временно, но укрепит бюджет, уверена Набиуллина

«Вклад повышения НДС в инфляцию может составить до 0,8 п. п. Это прямое влияние. Возможно дополнительное косвенное воздействие», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она пояснила, что увеличение НДС позволит лучше сбалансировать бюджет РФ в среднесрочной перспективе. Без подобного шага регулятору пришлось бы удерживать высокие процентные ставки в экономике значительно дольше.

Однако, несмотря на рост налоговой нагрузки, инфляция постепенно будет снижаться, считают в ЦБ. Уже во второй половине 2026 года ожидается возвращение к целевым показателям около 4%. Тем не менее краткосрочные инфляционные ожидания останутся повышенными вследствие влияния ряда факторов: роста налогов, удорожания бензина и увеличения утилизационного сбора.

Глава ЦБ подчеркивает, что экономика РФ идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.