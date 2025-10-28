Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 16%

Запущены новые сроки 2 и 4 месяца по вкладам «Свой вклад» (без пополнения и снятия) и «Ультра Доходный». Максимальные ставки – 16% годовых по «Своему вкладу» и 16,1% годовых по «Ультра Доходному» – стали доступны новым вкладчикам при открытии на 2 месяца через мобильное приложение или Интернет-банк.

«Россельхозбанк стремится сделать условия для новых клиентов максимально привлекательными. Для этого мы повысили процентную ставку по двухмесячному вкладу – одному из наиболее востребованных продуктов, обеспечивающему клиентам высокую прибыль в короткие сроки», – отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.