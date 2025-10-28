«Бьюти-практики – это путь к красоте через хорошее самочувствие»

Какую роль в сохранении здоровья играет бьюти-сфера? Основатель и владелец бьюти-холдинга «АРТ» Елена Геевская напомнила участникам круглого стола «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», что эстетическая косметология, с которой часто ассоциируют бьюти-практики, это только одна из составляющих отрасли.

– В нашем бюьти-холдинге, помимо эстетического направления, есть и другое – центр СПА кулуарного, семейного формата, – подчеркнула она.

Арсенал спа-методик, отмечает Елена Геевская, широк: это и массажи, и различные обертывания, и флоатинг, а также ванны, талассотерапия и термопроцедуры вроде хамама или финской сауны. Все это дает возможность расслабиться, восстановить силы, разгрузить ум от тысячи повседневных задач и поднять настроение. Помогает настроить связь между сознанием и телом, позволяя лучше понимать свои реакции и свои потребности.

– Важно уметь чередовать рабочее время и время для себя, обязательно находить в своем расписании «окна» для перезагрузки, – подчеркнула она. – Пусть у нас пока нет крупных оздоровительных клиник, важно использовать те возможности, которые уже есть в городе. Любые шаги в этом направлении будут значимы.

Это забота не только о своем физиологическом, но и ментальном здоровье, а их нево можно отделить одно от другого. Это путь к красоте через хорошее самочувствие. А в целом – вместе со спортом, здоровым питанием, своевременной диагностикой – подобные бьюти-процедуры составляют основу того, что сегодня принято называть общим благополучием жизни.

По словам Елены Геевской, сейчас наблюдается интерес к подобным процедурам у туристов. Формируется целый тренд: люди приезжают на Байкал, проводят там около недели, а затем воз вращаются в Иркутск и перед отлетом стараются уделить время телесной перезагрузке.