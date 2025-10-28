Надо набраться терпения: путь к низким ставкам пролегает через долгий 2026 год

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год. Сейчас ставка 16,5% годовых. В июле ЦБ опустил ее на 2 п.п. до 18%, в сентябре еще на 1 п.п. до 17%, а в конце октября до 16,5% годовых.

– Ориентир регулятора понятен, его основной приоритет — вернуть инфляцию к цели в 4% без перегрева спроса, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – При этом сам ЦБ прямо говорит, что цикл будет длиться дольше, потому что скорость смягчения монетарной политики замедлилась. Шаги теперь меньше, а также вполне возможны паузы в цикле снижения ставки на последующих заседаниях регулятора.

Это растягивает процесс на весь 2026 год. Для бизнеса и домохозяйств это скорее сигнал, что ставки по кредитам будут снижаться, но не линейно. Рынку нужно жить в коридоре высоких реальных ставок еще несколько кварталов, пока инфляционные ожидания бизнеса и населения на 12 месяцев вперед не остынут. Резких движений по смягчению денежно-кредитной политики больше нет, что создает для рынка более предсказуемую траекторию и снижает волатильность ожиданий по кредитам и облигациям.

– На наш взгляд, риски ускорения потребительских цен в России снова заметно растут из-за санкций и налогово-тарифных решений. В первую очередь на цены давят стоимость топлива, увеличение утильсбора, повышение НДС и импортные ограничения. Инфляция по оценке Росстата на 20 октября разогналась до 8,17% г/г, а ее недельные темпы роста также ускорились до 0,22%, после 0,21% неделей ранее, это достаточно высокие недельные темпы роста цен, особенно если учитывать сезонный фактор. Поэтому, Банк России теперь будет очень осторожно подходить к вопросу смягчения монетарной политики, из-за чего мой базовый сценарий на ближайшие 3–6 месяцев – это плавные шаги по снижению ключевой ставки на 50 б.п. с возможными паузами, агрессивных снижений пока точно ждать не стоит.

Если санкционное давление ослабнет и сезонные факторы уйдут, то окно для ускорения смягчения денежно-кредитной политики ЦБ вновь откроется ближе к концу следующего года, во второй его половине. По нашему прогнозу, в 2026 году Центральный Банк России доведет цикл снижения ключевой ставки до 14,0-14,5% годовых, – резюмирует эксперт.