Как «цифра» меняет рынок автокредитования Сибири и Дальнего Востока

На автомобильном рынке России происходит цифровая революция, и один из ключевых трендов — переход на цифровой формат всего процесса покупки авто: от подбора до оформления кредита. Актуален ли этот тренд в Восточной Сибири? Доступны ли подобные продукты в регионе и как они меняют местный рынок? Об этом мы спросили коммерческого директора сети автосалонов «Тачки» Вячеслава Булуева и руководителя вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексея Бородавина.

Вячеслав, какие тренды авторынка вы можете выделить? И насколько Восточная Сибирь им следует?

Вячеслав Булуев: Мы наблюдаем трансформацию рынка в сторону цифровых решений. Люди привыкли к маркетплейсам и этот опыт готовы переносить и на покупку авто. Клиенты, выбирающие автомобиль, все чаще формируют свое решение в онлайн-пространстве, и мы видим запрос на то, чтобы весь путь: от выбора до оплаты оставался онлайн. Соответственно встают вопросы, скорости, безопасности данных, бесшовности всех этапов.

Как серьезный игрок рынка («Тачки», напомню, – одна из крупнейших сетей продажи подержанных автомобилей в Восточной Сибири) мы тоже не могли пройти мимо этой тенденции. И создали коллаборацию с коллегами из финтех-компании «Баланс-Платформа». Ее результатом стал сервис, который позволит нашим клиентам получать финальное одобрение автокредита в онлайн-режиме– без посещения офиса и без единой бумаги.

Причем подавать заявку можно как из нашего автосалона, так и с нашего сайта, и даже с классифайда «Дром» при выборе любого автомобиля из автосалонов «Тачки».

Это огромный шаг вперед, который, мы уверены, изменит рынок и задаст новые стандарты обслуживания.

Вячеслав Булуев. Фото предоставлено компанией

Алексей, поясните, пожалуйста, суть проекта?

Алексей Бородавин: Мы объединили наш технологический опыт и лицензию Оператора финансовых платформ (ОФП) с экспертизой и широкой дилерской сетью «Тачек», чтобы предложить рынку по-настоящему современный продукт. Интеграция с нашей IT-инфраструктурой дает не только беспрецедентную скорость и технологичность, но и особый уровень безопасности данных.

Фактически мы предложили жителям региона комплексный и полностью безбумажный сервис для покупки автомобилей в кредит.

Как выглядит этот процесс изнутри? Насколько он действительно прост для покупателя?

Алексей Бородавин: Мы максимально упростили процесс кредитования и свели его к четырем шагам. Первый: выбор клиентом автомобиля. Второй: выбор условий кредита и заполнение анкеты. Здесь мы используем технологию автоматического заполнения анкеты, за счет интеграции нашей платформы с «Госуслугами», что экономит массу времени. Третий: получение одобрения от банков-партнеров. Среднее время ожидания — не более 10 минут. И наконец, четвертый: безбумажное подписание договора с помощью цифровой подписи, которую выпускает клиенту наша платформа.



Правда ли, что это партнерство носит эксклюзивный характер?

Вячеслав Булуев: Да, наше партнерство с «Баланс-Платформой» является эксклюзивным. Для нас было критически важно работать с одним технологичным и надежным партнером, который обеспечит бесшовный и единый клиентский путь.

Алексей Бородавин: Именно так. Эксклюзивность партнерства позволяет нам глубоко интегрироваться в процессы «Тачек» и создавать полноценную экосистему для автолюбителей в регионе. Неважно, откуда клиент начинает покупку — с агрегатора или сайта дилера, — он получает одинаково быстрый, простой и безопасный сервис оформления кредита.

При этом каждый участник цепочки получает выгоду: клиенты — быстрое решение по кредиту от пула банков-партнеров, «Тачки» — рост конверсии за счет «прогретых» клиентов и снижение ошибок кредитного отдела до нуля, банки-партнеры — рост выдач за счет дополнительного источника новых клиентов.

Что этот сервис меняет для автомобильного бизнеса региона в целом?

Вячеслав Булуев: Он кардинально меняет модель взаимодействия с клиентом. Мы стираем границы и географические ограничения, делая наши автомобили и кредитные продукты доступными для жителей даже отдаленных городов. Процесс покупки автомобиля в кредит становится таким же простым, как заказ товара на маркетплейсе.

Алексей Бородавин: Наш сервис формирует новую цифровую среду для автомобильного бизнеса Сибири и Дальнего Востока, где технологии работают на удобство клиента и эффективность бизнеса. Мы рады, что именно наша платформа лежит в основе этого преобразования.

Сегодня услугами Баланс-Платформы уже воспользовались более 45 тысяч уникальных клиентов, из которых 11 тысяч получили положительные решения банков. И мы не планируем останавливаться на достигнутом.