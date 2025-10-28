Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке Иркутска достигла 140,8 тыс. рублей

Рынок вторичного жилья в России продолжил рост в октябре 2025 года. Согласно данным федерального портала «Мир квартир», средняя цена квадратного метра на «вторичке» выросла на 0,6% и достигла 123,1 тыс. руб.

Средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья Иркутска в октябре составила 140,7 тыс. рублей, продемонстрировав месячный прирост в 1,5%.Этот показатель меньше, чем в соседних крупных городах: Новосибирске (166,4 тыс. руб.), Красноярске (146,9 тыс. руб.) и Улан-Удэ (154,1 тыс. руб.).

Средняя стоимость квартиры в Иркутске достигла 7,6 млн рублей, увеличившись за октябрь на 1,8%. Город сохраняет лидерство по дешевизне вторичного жилья среди соседних региональных центров, опережая Новосибирск (8,3 млн руб.), Красноярск (8,2 млн руб.) и Улан-Удэ (7,7 млн руб.).

Рост цен на вторичное жилье в Иркутске превысил среднероссийские показатели, где прирост стоимости «квадрата» составил 0,6%. В целом по стране цена квадратного метра на вторичном рынке достигла 123,1 тыс. рублей.

«Динамика цен на «вторичке», еще недавно отстававшая от «первички», сейчас сравнялась с ней. Ипотека все еще остается на заградительном уровне на обоих рынках, а в этих условиях покупатель выбирает то, что дешевле, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Вторичное жилье в среднем на 19% дешевле новостройки, при том что может иметь перед ней ряд преимуществ, если находится в сравнительно новом доме, который уже прошел усадку после строительства и в котором исправлены технические недостатки, где есть обжитый двор, готовая инфраструктура и т. д. Сама же квартира, как правило, имеет отделку, что для покупателя немаловажно, учитывая нынешнюю стоимость ремонта».