Сбербанк ожидает курс доллара 90 рублей к концу 2025 года

Заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что ожидается некоторое ослабление российского рубля по отношению к доллару до конца 2025 года. Конкретный уровень курса пока не назван, однако предполагается диапазон около 90 рублей за доллар. Дополнительно Сбербанк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) России с диапазона 1,5%-2% до 0,5%-1%, сохранив прогноз по инфляции на уровне 6,5%-7,5%, передаёт РБК.

Скворцов уточнил, что макроэкономические прогнозы на следующий год будут представлены банком позже, на специальной конференции, запланированной на 10 декабря 2025 года.

Что может укрепить рубль?

Несмотря на ожидания дальнейшего ослабления, эксперты рассматривают несколько факторов, которые могли бы временно укрепить российскую валюту. Так, старший управляющий директор Сбербанка Наталья Загвоздина допускает значительное снижение курса доллара до уровня 40-50 рублей при условии достижения мира в украинском конфликте. Она уточнила, что это возможно лишь при полной нормализации ситуации на рынках.

Кроме того, Александр Шепелев, эксперт компании «БКС Мир Инвестиций», предложил еще два сценария возможного укрепления рубля:



- Повышение ключевой процентной ставки Центральным Банком России, что повысит привлекательность вкладов в рублях и снизит спрос на иностранную валюту.



- Улучшение международной обстановки и возможное подписание мирного соглашения относительно Украины, которое могло бы стимулировать приток иностранного капитала и укреплять рубль.



Тем не менее, эксперт подчеркнул, что оба сценария маловероятны и скорее носят временный характер, тогда как долгосрочная тенденция предполагает дальнейшую девальвацию национальной валюты до 90 рублей за доллар.

