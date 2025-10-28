Новые налоги на банковские карты грозят тратами более 200 млрд рублей

Финансовый директор «Сбербанка» Тарас Скворцов оценил потенциальные расходы банков на случай введения налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по платежным картам и процессингу. По предварительным подсчетам, эта инициатива может привести к дополнительным расходам в размере более 200 млрд рублей, передаёт РБК.

Напомним, в России предлагают отменить льготный режим НДС для операций, связанных с обслуживанием карт и при осуществлении информационного и технологического взаимодействия (ИТВ) между участниками расчетов.

Основные риски связаны с увеличением налоговой нагрузки на процессы обработки данных и расчеты по банковским картам. Сейчас представители индустрии уточняют масштабы планируемых мер и оценивают, какие именно виды операций будут обложены новым налогом.

По словам Скворцова, точные размеры потерь сложно оценить заранее, поскольку многое зависит от формулировки закона. Тем не менее, общий объем расходов, согласно предварительному прогнозу, превысит отметку в 200 млрд рублей. Реальная цифра может оказаться значительно меньшей, если список облагаемых операций окажется небольшим.

Особенно важным вопросом станет наличие налогового вычета. Если такая возможность появится, нагрузка на финансовые учреждения существенно снизится. Иначе неизбежны существенные повышения комиссий и тарифов для клиентов, предупреждают представители «Сбера».

Тарас Скворцов подчеркивает, что повышенные комиссии негативно отразятся на клиентской лояльности и доходах банка. Возможно сокращение объема обслуживания карт и переход части потребителей обратно к наличному обороту.

Подтверждая серьезность последствий планируемого налога, представитель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин выразил обеспокоенность влиянием новшества на прозрачность рынка. Согласно мнению НСФР, предложение Госдумы по отмене нулевого режима НДС на обслуживание платежных карт может увеличить стоимость самих банковских продуктов и подтолкнуть население вновь массово переходить на использование наличных средств.