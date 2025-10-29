Дальневосточный банк встречает 35-летие щедрыми подарками для клиентов

В ноябре Дальневосточный банк отмечает свой 35-летний юбилей. И в честь этого события дарит клиентам подарки.

С 1 ноября для частных лиц банк предлагает повышенный кешбэк за покупки по своим картам в рамках акции «Праздничный кешбэк!», а также снижение ставки по потребительскому кредиту.

Для бизнеса – скидки до 100% на самые востребованные услуги: открытие и обслуживание счета, переводы физлицам, бизнес-карту, эквайринг, а также страхование и юридическую поддержку. Акция стартует 10 ноября 2025 года.

– С полными условиями всех акций можно ознакомиться на сайте, в офисах, по телефонам Горячей линии для физических лиц 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный) и Центра поддержки бизнеса 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.