Дальневосточный банк встречает 35-летие щедрыми подарками для клиентов

В ноябре Дальневосточный банк отмечает свой 35-летний юбилей. И в честь этого события дарит клиентам подарки.      

С 1 ноября для частных лиц банк предлагает повышенный кешбэк за покупки по своим картам в рамках акции «Праздничный кешбэк!», а также снижение ставки по потребительскому кредиту.  

Для бизнеса – скидки до 100% на самые востребованные услуги: открытие и обслуживание счета, переводы физлицам, бизнес-карту, эквайринг, а также страхование и юридическую поддержку. Акция стартует 10 ноября 2025 года.

– С полными условиями всех акций можно ознакомиться на сайте, в офисах, по телефонам Горячей линии для физических лиц 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный) и Центра поддержки бизнеса 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxwSBprm

