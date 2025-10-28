Дальневосточный банк – в ТОП-3 банков с лучшим телефонным обслуживанием

Дальневосточный банк вошел в ТОП-3 банков с лучшим телефонным обслуживанием в рейтинге Naumen Bank Contact Centers 2025. Это ежегодное исследование обслуживания в контакт-центрах розничных банков, представленное российским вендором ПО и облачных сервисов Naumen.

В 2025 году в выборку вошли 79 ведущих российских банков, а тестирование велось по методу «тайного клиента» с апреля по сентябрь 2025 года. Для определения лучших банков по качеству телефонного обслуживания аналитики Naumen при поддержке контакт-центра Гран совершили более 3 350 звонков в контакт-центры.

Дальневосточный банк предоставляет клиентам телефонную поддержку, помогая разобраться во всех возникающих вопросах. Для частных лиц работает Горячая линия 8 800 555-22-05, для юридических лиц и ИП – Центр поддержки бизнеса по номеру 8 800 250-75-85.

«Обратившись в нашу службу телефонной поддержки, каждый клиент может получить квалифицированную консультацию по любым вопросам о продуктах и сервисах банка. Высокая позиция в рейтинге Naumen подтверждает нашу приверженность принципам открытости и клиентоориентированности», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».