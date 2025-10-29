Дальневосточный банк дарит «Праздничный кешбэк»

20 ноября Дальневосточный банк отпразднует 35-летний юбилей. И чтобы порадовать клиентов, объявляет акцию «Праздничный кешбэк!».

С 1 ноября по 31 декабря 2025 года за покупки по картам банка* будет начисляться повышенный кешбэк 7% в привилегированной категории и 1% – во всех остальных категориях. Напомним, выбрать категорию для получения повышенного кешбэка можно из более чем 20 позиций – самых востребованных и нужных: АЗС, рестораны и кафе, одежда и обувь, товары для детей и другие. Выбирайте категорию на ноябрь уже сейчас и получайте «Праздничный кешбэк!».

– Карту Дальневосточного банка, если у вас ее еще нет, можно бесплатно заказать на сайте и забрать в любом удобном офисе. С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.

*Дебетовая карта МИР CASH BACK, кредитная карта без процентов МИР «120 дней», карты в рамках зарплатных проектов (за исключением карт «Семейная команда»)