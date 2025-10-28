Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Новый памятник начали устанавливать на площади Декабристов в Иркутске

В Иркутске на площади Декабристов начали устанавливать монумент «Дед, отец и сын», посвященный героям-защитникам Отечества разных поколений. Композиция символизирует преемственность воинской доблести.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В настоящее время на площади ведутся работы по установке памятника, завершается укладка тротуарной плитки, монтаж качелей и благоустройство прилегающей территории, пояснили в пресс-службе администрации. Открытие обновленной площадки запланировано 4 ноября – в День народного единства.

«Мемориальная композиция посвящена воинам разных эпох, стоявшим на защите государственных рубежей на протяжении последних пятидесяти лет. Ее открытие позволит сохранить память о подвигах иркутян, исполнявших воинский долг в различных вооруженных конфликтах», – резюмировали в мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес