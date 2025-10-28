Новый памятник начали устанавливать на площади Декабристов в Иркутске

В Иркутске на площади Декабристов начали устанавливать монумент «Дед, отец и сын», посвященный героям-защитникам Отечества разных поколений. Композиция символизирует преемственность воинской доблести.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

В настоящее время на площади ведутся работы по установке памятника, завершается укладка тротуарной плитки, монтаж качелей и благоустройство прилегающей территории, пояснили в пресс-службе администрации. Открытие обновленной площадки запланировано 4 ноября – в День народного единства.

«Мемориальная композиция посвящена воинам разных эпох, стоявшим на защите государственных рубежей на протяжении последних пятидесяти лет. Ее открытие позволит сохранить память о подвигах иркутян, исполнявших воинский долг в различных вооруженных конфликтах», – резюмировали в мэрии.