Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

Непогода прогнозируется в Иркутской области в ближайшие сутки. В связи с этим 28 октября введен режим повышенной готовности. Соответствующий Указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

«Установили его для предупреждения ЧС, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения», – пояснил глава региона.

Согласно прогнозам, по области в предстоящие сутки по области ожидаются снег и мокрый снег, порывы ветра до 15 метров в секунду. На Байкале вероятны порывы до 15–20 м/с, по средней части – до 25–27 м/с.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес