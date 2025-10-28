Режим повышенной готовности ввели в Иркутской области из-за непогоды

Непогода прогнозируется в Иркутской области в ближайшие сутки. В связи с этим 28 октября введен режим повышенной готовности. Соответствующий Указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

«Установили его для предупреждения ЧС, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения», – пояснил глава региона.

Согласно прогнозам, по области в предстоящие сутки по области ожидаются снег и мокрый снег, порывы ветра до 15 метров в секунду. На Байкале вероятны порывы до 15–20 м/с, по средней части – до 25–27 м/с.