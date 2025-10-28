Новости

Поднявшемуся в воздух МС-21 в Иркутске удалось развить скорость 500 км/ч

Второй импортозамещенный самолет МС-21 сегодня совершил первый полет в небе над Иркутском. В Госкорпорации «Ростех» рассказали, как он прошел. На борту судна тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14.

<p>Фото: Объединенная авиастроительная корпорация</p>

«Полет был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Олега Мутовина, а также ведущих инженеров по летным испытаниям – бортовых операторов Антона Кузнецова и Григория Кудряшова. Самолет находился в воздухе около одного часа, достигая скорости до 500 км/ч и высоты до 3500 м. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно», – пояснили в «Ростехе».

Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

Поставки МС-21 авиакомпаниям планируется начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации.


