Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Зона сквозного проезда для транспорта появилась в аэропорту Иркутска

В Иркутском аэропорту открылся сквозной проезд для коммерческих автобусов, такси и личного транспорта. С его помощью можно осуществлять быструю высадку и посадку пассажиров.

<p>Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска</p>

Фото: пресс-служба аэропорта Иркутска

Новая парковка спроектирована так, чтобы каждый водитель мог подъехать максимально близко к нужному терминалу, высадить или встретить пассажиров и сразу продолжить движение, пояснили в пресс-службе авиаузла. Для оптимизации потока транспорта территория разделена на несколько функциональных полос: первая предназначена только для автобусов и крупногабаритного транспорта, вторая отведена такси и личным автомобилям.

Здесь можно находиться бесплатно до 10 минут: этого времени достаточно, чтобы выгрузить багаж, попрощаться или встретить гостей. Зона кратковременной остановки предназначена исключительно для быстрых остановок.

При нахождении на полосе более 10 минут автоматически взимается дополнительная плата. Для длительной стоянки предусмотрены отдельные парковки долгого пользования с привычным тарифом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес