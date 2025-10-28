Новости

Иркутская область обеспечена топливом на 20 дней – власти

Совещание по оперативным вопросам состоялось в Иркутской области. В его рамках обсудили проблему топливообеспечения Приангарья.

«Ситуация находится на постоянном контроле в правительстве региона. Выстроено взаимодействие в Минэнерго России. Иркутская область активно включилась в работу федерального штаба по вопросу топливообеспечения субъектов СФО. Необходимо усилить эту работу, чтобы информация оперативно поступала в Минэнерго РФ для координации стабильных поставок нефтепродуктов в регионы», – отметил губернатор Игорь Кобзев.

Что касается текущей обстановки, то о ней доложил и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области Александр Анчугин. Он отметил, что снижение объемов выставляемого топлива на бирже происходит из-за проведения плановых и внеплановых ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

«Ангарский нефтеперерабатывающий завод в октябре текущего года уходил на плановый ремонт, сейчас ожидаем восстановления объемов производства топлива. На текущий момент основные региональные независимые операторы нефтепродуктов обеспечены бензинами на 20 дней. Иркутскнефтепродукт обеспечен топливом в достаточном объеме», – сообщил Анчугин.

Соответственно, возвращение к прежним объемам производства топлива должно положительно повлиять на текущую ситуацию.


