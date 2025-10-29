Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 октября: 10 189,8203 руб/1 г золота и 121,5500/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 189,8203 руб.
- 1 грамм серебра - 121,5500 руб.
- 1 грамм платины - 4 111,0298 руб.
- 1 грамм палладия - 3 597,7900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 232,9700 р. (2,24%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3500 р. (0,29%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,7199 р. (0,80%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,9700 р. (1,61%).