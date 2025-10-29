Аэропорты более чем в 10 регионах РФ приостановили работу: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Лаврова удивило изменение позиции Трампа по Украине, аэропорты более чем в 10 регионах РФ приостановили рейсы, счетная палата раскритиковала использование имущества коррупционеров, а в Иркутской области власти прокомментировали ситуацию с топливом. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Изменение позиции

Главу МИД России Сергея Лаврова удивило изменение позиции президента США Дональда Трампа по Украине. «Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру», – отметил Лавров и выразил надежду, что «логика установления долгосрочного мира» в США возобладает.

Прекращение полетов

За ночь сразу несколько аэропортов РФ более чем в 10 регионах приостановили прием и отправку рейсов. В частности, ограничения были введены в воздушных гаванях Владикавказа, Грозного, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар, Калуги, Волгограда, Саратова, Геленджика, Пензы, а также в московских Домодедово и Жуковском. В последних двух запрет сняли. Меры связаны с обеспечением безопасности.

Проблемное имущество

Счетная палата выявила проблемы с изъятым у коррупционеров имуществом. По данным организации, с 2011 года в доход государства было обращено 8776 объектов на общую сумму более 113,2 млрд рублей, но только 8% из них вовлекли в хозяйственный оборот. Эффективному учету и использованию коррупционного имущества мешают системные проблемы и законодательные ограничения, в частности, отсутствие четких правил передачи активов от ФССП в Росимущество, длительные сроки регистрации права федеральной собственности и ряд других. Предложено внести корректировки в законодательство.

Топливные проблемы

Власти Иркутской области заявили об обеспеченности региона топливом на 20 дней и пообещали стабилизацию ситуацию – она станет возможна после возвращения к прежним объемам производства на местном заводе. «Ангарский нефтеперерабатывающий завод в октябре текущего года уходил на плановый ремонт, сейчас ожидаем восстановления объемов производства топлива», – пояснили в правительстве. Также ведется активная работа с Минэнерго РФ по топливообеспечению.

Сквозной проезд

В Иркутском аэропорту открылся сквозной проезд для коммерческих автобусов, такси и личного транспорта. С его помощью можно осуществлять быструю высадку и посадку пассажиров. Новая парковка спроектирована так, чтобы каждый водитель мог подъехать максимально близко к нужному терминалу, высадить или встретить пассажиров и сразу продолжить движение. Здесь можно находиться бесплатно до 10 минут: этого времени достаточно, чтобы выгрузить багаж, попрощаться или встретить гостей.