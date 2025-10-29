Продавцы и водители стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области

В Иркутской области продавцы-консультанты и водители стали самыми востребованными специалистами по данным на октябрь. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru зафиксировали около 1 тыс. вакансий для продавцов и 900 вакансий для водителей в регионе.

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в сфере здравоохранения и общественного питания. На одну вакансию врача приходится всего 1,1 резюме, что значительно ниже нормативного показателя от 4 до 7,9 резюме на вакансию. Аналогичная ситуация сложилась с поварами, пекарями и кондитерами, где на одно рабочее место претендует 1,5 соискателя.

Повышенная конкуренция за рабочие места отмечается среди администраторов, упаковщиков и официантов. На каждую вакансию администратора приходится 21,7 резюме, что свидетельствует о значительном превышении предложения рабочей силы над спросом в этих профессиональных категориях.

«Уже сейчас 17% компаний, изучая резюме кандидатов, обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами ИИ, а 11% готовы доплачивать сотрудникам за него. По мнению бизнеса, использование в работе подобных технологий позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить производительность труда, а также расширить аналитические возможности», – отметила Екатерина Дегтярева, директор hh.ru Сибирь.