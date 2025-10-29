Соединённые Штаты планируют новую поставку оружия для Украины на сумму около $2 млрд. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что европейские партнёры намерены приобрести дополнительное вооружение у Вашингтона, чтобы передать его Киеву. Эти планы были озвучены в интервью телеканалу Bloomberg TV, передаёт РБК.

По словам дипломата, ожидается выделение ещё $2 млрд или более, и сделка может состояться довольно быстро. Важное заседание министров иностранных дел планируется провести в декабре, после которого возможно принятие решения.

Американская инициатива, получившая название Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, Список приоритетных нужд Украины), предполагает регулярную поддержку Киева вооружением. Уже сейчас известно, что сумма достигнет 2 млрд, а первая партия была отправлена в октябре.Предлагается схема регулярных пакетов помощи стоимостью около 500 млн каждые несколько месяцев.

Кроме того, Мэттью Уитакер упомянул предстоящие расходы в размере 12−15 млрд, необходимые для поддержания обороноспособности Украины в течение следующего года. Основная часть этой суммы пойдёт именно на приобретение американских вооружений.

Российские власти осуждают военную помощь Украине и требуют прекратить ее. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных целей. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, нет оружия, которое бы оказало кардинального влияния на ход боевых действий в пользу Украины.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обратил внимание на радикальное изменение позиции США по ситуации вокруг Украины. Ранее Соединённые Штаты были привержены достижению долгосрочного урегулирования конфликта, однако недавно начали активно выступать за немедленное прекращение огня. Как объяснил Лавров, эта перемена вызвана внешним давлением со стороны Европейского союза и украинского лидера Владимира Зеленского.