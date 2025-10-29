Новости

Обсуждение плана мира: Зеленский объявляет встречу с ЕС для выработки стратегии выхода из кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о скорой встрече представителей Украины и Европейского союза для обсуждений возможных путей разрешения военного конфликта. Как стало известно, лидеры сторон планируют обсудить ключевые элементы потенциального мирного урегулирования, направленного на достижение устойчивого мира, сообщает РБК.

На состоявшейся недавно пресс-конференции Зеленский уточнил, что обе стороны предварительно договорились о дате проведения переговоров — либо 31 октября, либо 1 ноября текущего года. Главной целью планируемых консультаций должно стать формирование дорожной карты мирных инициатив, включающей временное перемирие и механизмы обеспечения безопасности, способные остановить боевые действия.

Ранее сообщалось, что Великобритания и США совместно работают над проектом мирного соглашения, вдохновляясь успешным примером Израиля и ХАМАС, которым удалось достигнуть перемирия 10 октября. Президент Зеленский выразил надежду, что подобные шаги помогут стабилизировать обстановку на востоке Украины.

Несмотря на оптимизм украинских властей, глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что односторонние предложения Киева не имеют достаточной силы для конструктивного диалога. Российский подход заключается в поиске долгосрочного комплексного решения, способствующего устранению основных причин конфликта, а не простой остановке боев.

Зеленский открыто признаёт, что перспективы достижения согласия Москвы остаются неясными, однако надеется на успех дипломатической работы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
