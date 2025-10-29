Выход из тени: число скрытых доходов сократилось в 4 раза благодаря самозанятости

Исследование ФНС показало значительное снижение количества россиян, скрывающих доходы, благодаря введенному режиму налогообложения профессиональных доходов (самозанятых), передаёт газета "Ведомости".

Согласно представленным начальником управления оперативного контроля ФНС Владимиру Мальцеву данным, число граждан, официально не декларировавших доход, сократилось почти в четыре раза за шесть лет действия экспериментальной программы НПД – с 5,8 млн человек в 2019 году до 1,3 млн в 2024-м. Этот эффект объясняется главным образом выходом из тени большого числа работников неофициального рынка труда.

Авторы исследования отмечают, что число официально трудоустроенных граждан практически не изменилось за указанный период – оно колебалось в пределах 4,7–4,8 млн человек.

Ранее в Совете Федерации выступили с предложением завершить эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых досрочно, уже к концу следующего года, но это предложение в правительстве РФ поддержки не нашло. В Минэкономразвития заявляли, что эксперимент с уплатой самозанятыми льготного налога на профессиональный доход должен сохраняться до конца 2028 года. Эксперты считают, что полная отмена льготного налога на профессиональный доход для самозанятых, возврат к условиям до 2019 года, будет способствовать только росту теневого сектора. В России в 2025 году официально зарегистрировано более 13,8 млн плательщиков налога на профессиональный доход.