Восемь машин столкнулись на скользкой дороге в иркутском микрорайоне Березовый

В Иркутской области на фоне отрицательных температур наблюдается непростая дорожная обстановка. Сформировавшийся на проезжей части лед спровоцировал массовую аварию.

«Сегодня утром крупное ДТП зафиксировано в микрорайоне Березовый Иркутского района. По предварительной информации столкнулись не менее восьми машин, пострадавших нет. Движение затруднено», – пояснили в Госавтоинспекции.

По факту инцидента прокуратура региона начала проверку. Будут установлены точные причины и обстоятельства инцидента.


