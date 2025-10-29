Новости

Госкомпании смогут активно инвестировать в фондовый рынок России

Государственные компании получили право вкладывать временно свободные денежные средства в российские акции и облигации начиная с сентября 2025 года. Соответствующие изменения были утверждены постановлением правительства, которое вступило в силу 5 сентября текущего года.

Министерство финансов опубликовало разъяснительное письмо для госструктур, подчеркивая поручение президента Владимира Путина повысить уровень капитализации российского фондового рынка до 66% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году.

Согласно новым правилам, каждая государственная компания самостоятельно определяет предельную сумму средств, которые могут быть вложены в покупку ценных бумаг. Возможными объектами инвестиций станут корпоративные облигации российских эмитентов, включая биржевые инструменты, ипотечные ценные бумаги, а также акции отечественных предприятий.

Это решение направлено на повышение активности государственных структур на внутреннем фондовом рынке и увеличение доли вложений российских инвесторов в отечественный финансовый сектор.


