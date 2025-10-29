Новости

"Глобальное утепление"
 «Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
Все материалы сюжета

Космонавт из Иркутска Сергей Микаев впервые полетит на МКС

Космонавт, уроженец Иркутска Сергей Микаев вошел в основной состав экипажа МКС-74. В конце ноября 2025 года сибиряк впервые отправится на Международную космическую станцию.

<p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p>

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

<p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p>

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Вместе с ним в основной экипаж вошли россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт NASA Кристофер Уилльямс, следует из данных Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сейчас команда проходит подготовительные испытания.

<p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p>

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

<p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p>

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Они «проживали» типовые полетные сутки на тренажерах, выполняя повседневные задачи и справляясь с внештатными ситуациями. Также они сдавали экзамен по ручному управлению транспортным грузовым кораблем и спуском, показали навыки по выполнению шлюзования и работе в скафандрах «Орлан» и другие.

Экипаж отправится в космос на корабле «Союз МС-28» с космодрома Байконур 27 ноября.


<p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p> <p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p> <p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p> <p>Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес