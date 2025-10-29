Космонавт из Иркутска Сергей Микаев впервые полетит на МКС

Космонавт, уроженец Иркутска Сергей Микаев вошел в основной состав экипажа МКС-74. В конце ноября 2025 года сибиряк впервые отправится на Международную космическую станцию.

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

Вместе с ним в основной экипаж вошли россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт NASA Кристофер Уилльямс, следует из данных Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Сейчас команда проходит подготовительные испытания.

Они «проживали» типовые полетные сутки на тренажерах, выполняя повседневные задачи и справляясь с внештатными ситуациями. Также они сдавали экзамен по ручному управлению транспортным грузовым кораблем и спуском, показали навыки по выполнению шлюзования и работе в скафандрах «Орлан» и другие.

Экипаж отправится в космос на корабле «Союз МС-28» с космодрома Байконур 27 ноября.