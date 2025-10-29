Союз агентств делового туризма предложил создать отдельный код ОКВЭД для бизнес-тревела

Союз агентств делового туризма направил обращение в Минэкономразвития с предложением создать отдельный код ОКВЭД для компаний, работающих в сфере делового туризма. В настоящее время участники индустрии используют коды, предназначенные для классического туристического бизнеса. Об этом пишет газета «Известия».

Рынок делового туризма в России по итогам 2024 года достиг 1,57 трлн рублей, продемонстрировав рост на 27% по сравнению с предыдущим годом. Доля бизнес-поездок составляет более 18% от всех турпоездок в стране, причем большая часть из них приходится на внутренние направления.

Минэкономразвития считает выделение отдельного кода ОКВЭД для делового туризма избыточной детализацией. В ведомстве полагают, что это приведет к усложнению статистического учета и администрирования, а также к дублированию существующих кодов.

Напомним, что число российских туристов, выезжающих за границу, продолжает плавно расти в течение последних трех лет. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2025 года поток россиян за рубеж увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.