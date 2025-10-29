Банк России продвигает идею субсидирования IPO и SPO

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что предложение Центробанка субсидировать компаниям выход на рынок акционерного капитала получило поддержку правительства, однако отдельные ведомства продолжают обсуждение деталей реализации инициативы. По её мнению, важно обеспечить равноправие форм привлечения финансирования, перенаправив часть поддержки с кредитных продуктов на эмиссию акций, сообщает Интерфакс.

Ранее Банк России выступил с инициативой предоставления субсидий компаниям, размещающим акции на бирже (IPO и SPO). Эти меры призваны сделать привлечение капитала через рынки акций таким же выгодным, как получение банковских займов. Подобная идея получила одобрение Министерства финансов.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин отметил, что введение мер субсидирования сталкивается с трудностями на уровне согласования между различными федеральными органами власти. Несмотря на усилия Минфина, процесс принятия решений затянулся, и стороны пока не пришли к общему знаменателю.

Набиуллина подчеркнула, что эта мера направлена на создание стимулов для корпораций разного масштаба привлекать финансирование именно путем выпуска акций, поскольку такое финансирование считается менее инфляционным и способствует долгосрочному развитию бизнеса.

После всплеска в 2024 году в 2025 году интерес к публичным размещениям резко снизился, было проведено всего одно малое IPO. Без новых стимулов достичь поставленных целей президента по повышению капитализации и развитию фондового рынка (удвоению к 2030 году) невозможно, считают эксперты. Чтобы поддержать выход компаний на биржу, государство предлагает ряд преимуществ, компенсируя расходы и риски, связанные с публичностью.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил Банку России и правительству страны принять меры для того, чтобы капитализация фондового рынка России к 2030 году достигла 66% от величины валового внутреннего продукта.