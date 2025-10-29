Магазины в Иркутской области уличили в торговле хлебом с плесенью

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора исследовали хлебобулочную продукцию, которую продают в магазинах Иркутской области. За 9 месяцев 2025 года проведено 682 пробы.

«Не выявлено проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, микотоксины», – пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом по микробиологическим показателям – содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другого – нарушения обнаружены: не соответствовало нормативным требованиям 0,87% проб от общего числа исследованных изделий.

Также не все продукты отвечали требованиям по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции – влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и прочее: с нарушениями оказались 1,6% от общего числа исследованных проб.

Вся продукция, не соответствующая требованиям гигиенических нормативов, изъята из оборота.