Продажи жилья упадут на 5%, ипотека сократится на 20%

Строительный рынок России переживает непростые времена, о чём говорили участники заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по жилищной политике, состоявшегося 28 октября. Эксперты представили оценки состояния отрасли и дали прогнозы на ближайшее будущее.

Несмотря на определённые позитивные сигналы восстановления рынка, общая картина остаётся тревожной, отметили участники прошедшего во вторник, 28 октября, заседания комиссии РСПП по жилищной политике. Как подчеркивает директор по макроэкономическому анализу банка ДОМ.РФ Жанна Смирнова, поддержку ему в основном обеспечивали льготные программы, на которые сейчас приходится 75% выдаваемых банками ипотечных кредитов. С середины года отмечается, впрочем, и небольшой прирост рыночных кредитов на жилье. Тем не менее по итогам 2025-го, прогнозируют в ДОМ.РФ, общий объем выдачи ипотеки из-за сокращения льготных программ снизится на 20% по сравнению с прошлым годом, до 3,8 трлн с 4,9 трлн руб.

При этом, по словам эксперта, приток денег в строительный сектор в ближайшей перспективе практически не изменится за счет роста популярности иных инструментов — в частности, рассрочки от застройщика (по итогам трех кварталов на нее приходится 16% продаж, 1,4 трлн руб.). С учетом этого, по оценкам Жанны Смирновой, по итогам года продажи снизятся в 5% в годовом выражении — до 4,5 трлн руб. после 4,7 трлн руб. годом ранее.

Руководитель ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) Кирилл Холопик, в свою очередь, отметил риски перепроизводства: вывод новых проектов на рынок заметно превышает продажи. Это усугубляет проблемы кредитной нагрузки на застройщиков. При сохранении этого разрыва, предупредил эксперт, к концу года покрытие задолженности застройщиков средствами на эскроу-счетах может составить 68% (в середине года ЦБ оценивал показатель в 71%), а к 2027-му — 63%. По его словам, это достаточно опасная цифра: скоро «закончатся дома со 100-процентным покрытием», и застройщики смогут погашать тело кредита только на 63%, без процентов (с ними соотношение будет около 40%). В итоге, полагает Кирилл Холопик, у застройщиков может не оказаться средств на погашение кредита.

Давление на цены на жилье могут оказать и иные факторы. Среди них президент ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Леонид Казинец отметил возможное ослабление рубля, которое повлечет за собой удорожание материалов и оборудования. Видят эксперты и риски в связи с готовящимися налоговыми изменениями — в частности, из-за предстоящего снижения порогов доходов для «упрощенцев», при превышении которых появляется обязанность уплаты НДС. По словам Леонида Казинца, многие небольшие субподрядчики применяют «упрощенку» и не удержатся в рамках этого режима при снижении порога: их цены увеличатся на сумму НДС.

Евгения Крючкова