Зарубежные активы «Лукойла» могут быть проданы за треть их стоимости

Компания «Лукойл» приняла решение о продаже своих зарубежных активов после введения санкций США. В портфель продажи входят три нефтеперерабатывающих завода в Европе, сеть автозаправочных станций в 20 странах, а также доли в месторождениях в Азербайджане, Казахстане и других государствах. Об этом пишет газета «Известия».

«По грубым оценкам, общая EBITDA зарубежных объектов «Лукойла», где доля компании превышает 50%, составляет 2–3 млрд долларов. Дополнительно у организации есть миноритарные доли в других активах, общую оценку которых делать затруднительно», – отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Эксперты оценивают рыночную стоимость продаваемых активов примерно в 10 млрд долларов. Однако в текущей ситуации, по мнению аналитиков, активы могут быть проданы со значительным дисконтом – до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных странах.