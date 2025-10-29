Новости

"Глобальное утепление"
 «Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
Все материалы сюжета

Зарубежные активы «Лукойла» могут быть проданы за треть их стоимости

Компания «Лукойл» приняла решение о продаже своих зарубежных активов после введения санкций США. В портфель продажи входят три нефтеперерабатывающих завода в Европе, сеть автозаправочных станций в 20 странах, а также доли в месторождениях в Азербайджане, Казахстане и других государствах. Об этом пишет газета «Известия».

«По грубым оценкам, общая EBITDA зарубежных объектов «Лукойла», где доля компании превышает 50%, составляет 2–3 млрд долларов. Дополнительно у организации есть миноритарные доли в других активах, общую оценку которых делать затруднительно», – отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Эксперты оценивают рыночную стоимость продаваемых активов примерно в 10 млрд долларов. Однако в текущей ситуации, по мнению аналитиков, активы могут быть проданы со значительным дисконтом – до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных странах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес