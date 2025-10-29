Средняя цена автомобиля в России превысила 3,3 млн рублей

Средняя стоимость новых легковых автомобилей в России достигла отметки в 3,34 миллиона рублей, увеличившись на 6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует презентация исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, представленная на форуме CarXL 2025, сообщает ТАСС.

Помимо годовой динамики, отмечено ускорение цен и внутри самого 2025 года: по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрьская среднегодовая цена возросла на 4%. По словам Удалова, «цены оказались выше, чем в августе, и плюс 6% выше, чем в прошлом году».

Также аналитики указали, что в сентябре средняя стоимость подержанных автомобилей осталась стабильной на уровне сентября 2024 года, составив 1,19 миллиона рублей. Вместе с тем, по сравнению с августом 2025 года, зафиксирован незначительный рост показателя на 2,8%.