Новости

"Глобальное утепление"
 «Газификация могла бы решить проблему». Борис Землянов об альтернативных способах отопления
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
Все материалы сюжета

Средняя цена автомобиля в России превысила 3,3 млн рублей

Читайте также:

Продавцы и водители стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области
29 октября 2025
Импорт грузовиков в Россию упал на 92% за девять месяцев 2025 года
27 октября 2025

Средняя стоимость новых легковых автомобилей в России достигла отметки в 3,34 миллиона рублей, увеличившись на 6% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует презентация исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, представленная на форуме CarXL 2025, сообщает ТАСС.

Помимо годовой динамики, отмечено ускорение цен и внутри самого 2025 года: по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрьская среднегодовая цена возросла на 4%. По словам Удалова, «цены оказались выше, чем в августе, и плюс 6% выше, чем в прошлом году».

Также аналитики указали, что в сентябре средняя стоимость подержанных автомобилей осталась стабильной на уровне сентября 2024 года, составив 1,19 миллиона рублей. Вместе с тем, по сравнению с августом 2025 года, зафиксирован незначительный рост показателя на 2,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес