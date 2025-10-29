Главу дирекции автодорог Иркутской области оштрафовали на 17 млн рублей за взятки

В Иркутской области осудили экс-руководителя Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог региона за превышение полномочий и получение взятки в размере 3,5 млн рублей. Ее приговорили к реальному сроку и оштрафовали.

По данным региональной прокуратуры, в 2020 году чиновница дважды через посредника получила взятки от представителя фирмы из Краснодарского края, специализирующейся на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, на общую сумму 3,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

Деньги передавались за незаконное заключение подсудимой от лица заказчика госконтракта, создание конкурентных преимуществ при участии в электронном аукционе, подписание акта приемки без проведения экспертизы. В результате этих действий бюджету Иркутской области был причинен ущерб в размере более 39,6 млн рублей.

Главу дирекции признали виновной в совершении преступления и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, оштрафовали на 17 млн рублей и лишили права занимать определенные должности на срок 7 лет. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Кроме того, суд конфисковал у осужденной в доход государства денежный эквивалент полученной взятки.