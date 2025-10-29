Инвестиции в основной капитал в России снизились на 1,4% во II квартале 2025 года

Инвестиции в основной капитал в России продемонстрировали снижение на 1,4% во втором квартале 2025 года после роста в первом квартале. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор ЦМАКП, инвестиционная активность продолжает снижаться и приблизилась к уровню дна 2022 года, пройдя уже две трети пути от пиковых значений середины 2024 года.

Основной причиной снижения инвестиционной активности стала сверхжесткая денежно-кредитная политика.

Нагрузка процентных платежей на доходы компаний обновила исторический максимум, превысив 35%, что ограничивает возможности предприятий для финансирования развития.

Наиболее проблемными секторами остаются строительство, деревообработка и автомобильная промышленность. Более 70% предприятий отмечают неопределенность экономической ситуации в качестве основной причины сокращения инвестиционных программ.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год.