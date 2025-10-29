Тарифы на передачу электроэнергии в Иркутской области могут вырасти в 1,5 раза

Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа, в соответствии с которым предельные тарифы на передачу электроэнергии по сетям региональных компаний для населения в 2026 году могут вырасти почти во всех субъектах.

Изменения затронут и Иркутскую область, где расценки могут увеличиться почти в 1,5 раза. До 30 сентября 2026 года предельный максимальный уровень тарифов на услуги по передаче электричества будет равен 0,39 рубля за киловатт-час, с 1 ноября – 0,54 рубля за киловатт-час, то есть ожидается увеличение почти в 1,5 раза.

Наибольшие тарифы будут установлены для жителей Ненецкого автономного округа – 8,9 рубля, Сахалинской области – 7,2 рубля, Байконура – 7,1 рубля, Нижегородской области – 4,9 рубля, Ростовской и Московской областей – 4,3 рубля, Республики Алтай – 4,1 рубля.

Меньше всех по России будут платит жители Донецкой Народной Республики, Чукотского и Камчатского краев – 0,01 рубля, Луганской Народной Республики – 0,1 рубля.

Тарифы на передачу электроэнергии являются составляющей тарифа на электроэнергию, которая регулирует стоимость услуг по транспортировке электричества от электростанции до потребителя. Эта составляющая включает в себя расходы на техническое обслуживание линий электропередач, трансформаторных подстанций и других инфраструктурных объектов.