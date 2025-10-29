«История, когда из столицы едут за оздоровлением в регионы, вполне жизнеспособная»

На сегодняшний день нередко проще и выгоднее пройти оздоровительный курс в регионах, чем сделать это в столице, считает руководитель и идеолог Клубов Здоровья и Долголетия RODINA, кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Александр Орлов. Уровень специалистов может не уступать московскому, а времени для качественного взаимодействия врача и пациента в регионах заведомо больше. Об этом он рассказал на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», организованном SIA.RU и Газетой Дело.

– В Москве все куда-то бегут, а здесь можно выключиться из этого бешеного ритма. Кроме того, мне нравится разница часовых поясов: я точно знаю, что, хотя бы до 8:00 утра по Москве, а это довольно большая часть иркутского дня, меня никто не будет беспокоить. Можно поработать или посвятить это время себе, – комментирует он. – Я считаю вполне жизнеспособной историю, когда тот самый столичный житель вместо того, чтобы пытаться как-то встроить здоровое долголетие в бешенный московский ритм, уезжает в регион. И здесь получает консультацию специалиста в медицинском центре, возможно, какие-то процедуры, отправляется на Байкал, замедляется, медитирует, да просто меняет картинку перед глазами, потом возвращается в Иркутск, идет в баню... И в результате перезагружается, восполняет свой ресурс.