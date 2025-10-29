Самозанятые грозят уходом в тень при ужесточении налоговых условий

Более половины зарегистрированных самозанятых в России признались, что оставят официальную работу или уйдут в тень, если налог на профессиональный доход станет невыносимым. Согласно исследованию Федеральной налоговой службы (ФНС), которое было представлено главой управления Владимиром Мальцевым на заседании Совета Федерации, 64% опрошенных заявили о таком намерении, передаёт газета "Ведомости".

При этом лишь десятая доля респондентов готова отказаться от статуса самозанятого и снова устроиться на классическое трудоустройство. Опрос охватил около 11,2 миллиона человек, подтвердивших доходы в статусе самозанятых за период с 2019 по 2024 годы.

Исследование включало интерактивный опрос, размещенный в личном кабинете налогоплательщика на портале «Мой налог». Участникам предлагалось выбрать комфортную ставку налога среди диапазона от нуля до ставки свыше 20%.

Ранее некоторые сенаторы Совета Федерации предложили преждевременно завершить налоговый эксперимент для самозанятых уже к концу 2025 года, однако эта инициатива не нашла отклика в Правительстве России. В Министерстве экономического развития подчеркнули важность сохранения текущего налогового режима вплоть до завершения эксперимента в конце 2028 года. По мнению экспертов, возвращение к прежним условиям налогообложения приведет лишь к увеличению числа нелегальных работников.

В России в 2025 году официально зарегистрировано более 13,8 млн плательщиков налога на профессиональный доход. На 1 сентября 2025 года самозанятые перечислили в бюджет РФ, по оценкам общественной организации «Опора России», почти 100 млрд рублей налогов.