Продажи жилья у крупных застройщиков упали на 11%

Продажи жилья у топ-20 российских застройщиков снизились на 11% за первые три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив всего 121 659 объектов. Эти данные приведены в отчёте Единой информационной системы жилищного строительства, передаёт газета «Ведомости».

Кроме того, выручка компаний от продажи жилья по договорам долевого участия за тот же период упала на 14%, остановившись на уровне 1,27 трлн рублей. Несмотря на уменьшение объёмов продаж, средняя стоимость квадрата возросла на 11,6%, достигнув показателя в 244 700 рублей.

Наиболее заметное сокращение доходов от реализации жилья было зафиксировано у «Югстройинвеста» (-36% до 40,5 млрд руб.), Setl Group (-35% до 78,3 млрд руб.), А101 (-30% до 74,3 млрд руб.), «Эталона» (-26% до 58,5 млрд руб.), Level Group (-25% до 46,2 млрд руб.) и «Самолета» (-20% до 152,5 млрд руб.). При этом рост по показателю система выявила у Dogma (+44% до 46,9 млрд руб.), ПИК (+17% до 288,9 млрд руб.) и других девелоперов.

Ранее участники заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам жилищной политики, состоявшегося 28 октября, констатировали сохранение тревожной ситуации на рынке недвижимости, несмотря на отдельные признаки стабилизации. Руководитель единого ресурса застройщиков России (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик обратил внимание на проблему избыточного вывода новых строительных проектов на рынок, темпы которого значительно превышают спрос. Такое положение увеличивает финансовую нагрузку на компании-застройщиков, создающую серьёзные кредитные риски.

Холопик подчеркнул, что при сохранении этого разрыва к концу года покрытие задолженности застройщиков средствами на эскроу-счетах может составить 68% (в середине года ЦБ оценивал показатель в 71%), а к 2027-му — 63%. По его словам, это достаточно опасная цифра: скоро «закончатся дома со 100-процентным покрытием», и застройщики смогут погашать тело кредита только на 63%, без процентов (с ними соотношение будет около 40%). В итоге, полагает Кирилл Холопик, у застройщиков может не оказаться средств на погашение кредита.