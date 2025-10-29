Эксперты прогнозируют колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2550–3000 пунктов

Российский фондовый рынок продолжает находиться под давлением, индекс Мосбиржи впервые с декабря 2024 года опустился ниже отметки 2500 пунктов. Согласно консенсус-прогнозу «Известий», в ближайшие месяцы показатель может колебаться в диапазоне 2550-3000 пунктов с возможностью краткосрочных спадов до 2370 пунктов.

Падение индекса началось во второй декаде сентября на фоне напряженного геополитического фона и усилилось после введения США санкций против «Роснефти» и «Лукойла».

«Такой шаг оказал давление на нефтегазовые компании, на которые приходится значительная доля индекса Мосбиржи», – заявил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Дополнительное давление на рынок оказывает укрепление рубля, которое сжимает рублевую выручку экспортеров. В октябре доллар опускался к уровню 78-79 рублей, что усилило негатив для нефтегазового и металлургического секторов. Есть риски и со стороны политики ЦБ – рост инфляции может привести к более длительному периоду поддержания высокой ключевой ставки: если в июле регулятор прогнозировал ее диапазон на 2026 год на уровне 12–13%, то теперь увеличил его до 13–15%, допустив также и сценарий ужесточения политики.

Ранее стало известно, что «Лукойл» продаст зарубежные активы: дисконт в недружественных странах эксперты оценивают в 70%.