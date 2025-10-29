Сбер поможет франчайзи и франчайзерам экономить до 30% времени на роялти

Франчайзи больше не нужно вручную перечислять платежи франчайзерам — это экономит время и повышает эффективность бизнеса. Новый продукт Сбера — «Автороялти» представили на Business Talk СберБизнеса и РБК Франшизы «Охлаждение экономики. Стратегии лучших франчайзеров».

Удобный сервис автоматически рассчитывает сумму роялти и выставляет счета партнёрам. Платежи поступают точно в срок, расчёты полностью прозрачны, что исключает недопонимание. Это меняет подход к управлению франшизой: предприниматели могут уделять больше времени развитию сети и улучшению продуктов.

«Среди наших клиентов немало франчайзи и франчайзеров, и здесь мы видим чёткий запрос на повышение технологичности и эффективности франшиз. Работаем над целым рядом аспектов, один из них — наш новый сервис "Автороялти". Это автоплатёж, который берёт на себя регулярную рутинную операцию и экономит время для более важных вещей. Автоплатежи широко распространены в России: применяются для оплаты услуг ЖКХ и сотовой связи, денежных переводов и так далее. Мы привнесли эту технологию в систему франшиз и рекомендуем сервис всем нашим клиентам, которые работают по франшизе и платят роялти, потому что это быстро, удобно и безопасно «Автороялти» уже работает в тестовом режиме с сентября 2025 года. В частности, его использует популярная франшиза Boom Kids (подключено 17 франчайзи), экономя до 30% времени. Всего в России 3,5 тыс. франшиз, и 58% из них получают роялти. Сервис Сбера актуален для 25 тыс. отечественных юрлиц и ИП», — Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.

Для клиентов Сбера сервис бесплатен, а подключиться к нему поможет персональный менеджер. В 2026 году «Автороялти» можно будет воспользоваться в мобильном приложении и на сайте системы интернет-банка СберБизнес.