Забайкальцы теперь могут заказать детскую моментальную дебетовую карту

В Забайкалье доступны для заказа детские моментальные карты. Желающие могут выбрать карту для своего ребёнка в привычном зелёном или в новом детском дизайне.

Для оформления достаточно одного визита, получение доступно в день подачи заявки непосредственно в офисе банка. Потребуется лишь предъявить паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка.

Новая детская карта предназначена для ребят в возрасте от шести до тринадцати лет. Она наделена всеми преимуществами обычной СберКарты: позволяет свободно расплачиваться за товары и услуги как в обычных магазинах, так и онлайн, осуществлять переводы и снятие наличных.

Главной особенностью является привязка детского счета к родительскому, позволяющая маме и папе следить за расходами своего ребёнка и устанавливать ограничения на сумму транзакций.

«Дети часто мечтают обладать собственными карточками, подражая родителям. Новая детская карта позволит ребятам почувствовать ответственность за собственные финансы, одновременно обеспечивая безопасность их трат», — Александр Азаренков, заместитель управляющего Читинским отделением Сбербанка.