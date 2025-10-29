Сбер представил уникальный функционал: чаевые и отзывы — за один платёж

Сбер запускает новый сервис, не имеющий аналогов на рынке: клиент может оставить чаевые и оценить обслуживание прямо на POS-терминале в рамках одного платёжного сценария. Банк подтверждает своё лидерство на рынке безналичных чаевых, предлагая удобное, комплексное решение для предприятий и их клиентов.

Теперь, посещая любимые места и используя новые биометрические терминалы Сбера, клиент любого банка сможет оставить оценку заведению. А при подключении партнёра к сервису СберЧаевые — отправлять чаевые в знак благодарности. Все эти функции стали частью одного устройства.

Новый сервис будет работать в подключённых к эквайрингу Сбера торговых точках — в кафе и ресторанах, услугах и магазинах розничной торговли.

Клиентский опыт простой и быстрый - чаевые, а также оценка заведения реализуются в рамках одной оплаты, сценарий универсальный для всех видов бизнеса.

Каждая оценка и комментарий (для подключённых партнёров) автоматически передаются в 2ГИС с пометкой «Подтверждён Сбером», что повышает доверие к оценке заведения. Для удобства мерчантов в приложении СберБизнес доступна панель управления отзывами: сводные метрики, аналитика от нейросети Сбера GigaChat, фильтры, отчёты и ответы на отзывы.

«Это уникальное решение на российском рынке эквайринга. Сервис работает на новых терминах Сбера, которых установлено на данный момент 1,5 миллиона. Экосистема прозрачной обратной связи выгодна всем: гостям, которые хотят быть услышанными; бизнесу, который стремится стать лучше; официантам и поварам, которым теперь ещё проще оставить чаевые. В 2023 году Сбер первым на рынке представил новую линейку POS-терминалов, поддерживающих как привычные всем методы оплат картой, NFC, QR, так и самые инновационные – “Оплата улыбкой”. В августе 2025 года Сбер первым вернул бесконтактную оплату через iPhone – “Вжух” – и продолжает обновлять функционал своих терминалов», – Дмитрий Малых, старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера.