Минэнерго предложило перенаправить дивиденды на обновление энергосистем

Глава “Россетей” Андрей Рюмин поддержал идею Минэнерго направлять дивиденды госэнерго-компаний, полученные государством, обратно в инвестиции. Отрасли не хватает длинных денег при ограниченном тарифе и высокой стоимости заимствований.

– Предложенная схема через институт развития с последующим субсидированием ставок могла бы закрыть часть разрыва по финансированию модернизации сетей и объектов генерации. Это снижает нагрузку на тариф сейчас и распределяет эффект во времени, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

При этом для бюджета страны это не новые расходы, а перераспределение уже полученных дивидендов и части налоговых поступлений, а для отрасли это ускорение ввода мощностей и снижение рисков по их надежности.

Для рынка акций ключевой вопрос заключается в предсказуемости. Если выплаты сохраняются формально, а затем реинвестируются через прозрачный механизм, то дисконт к сектору может сократиться.

Если дивиденды де-факто исчезают, то мультипликаторы останутся под давлением, даже при росте CAPEX. Инвесторам нужна ясная формула, сроки и KPI по возвратности вложений.

– Если говорить про базовый сценарий, то государство утверждает механизм, компании продолжают платить дивиденды, а их государственная доля реинвестируется по понятным правилам. При таком варианте развития событий акции компаний из данного сектора экономики получают умеренную переоценку в сторону подорожания за счет снижения регуляторной неопределенности и дополнительных инвестиций в модернизацию сетей и объектов генерации электроэнергии.

Есть и осторожный вариант, при котором дивидендные выплаты уменьшают без понятной замены им и сразу направляют эти средства в модернизацию. Тогда срок окупаемости растягивается, а риски для инвесторов растут.

Инвестиционная привлекательность компаний из отрасли снижается, из-за чего котировки их ценных бумаг могут оказаться под давлением. В таком случае инвестиционные идеи в секторе останутся точечными, и многое будет зависеть от качества проектов и управленческой команды, – резюмирует Владимир Чернов.