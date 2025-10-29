Рост традиционных звонков после блокировки мессенджеров превысил 50% в Москве

После блокировки голосовых звонков в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp*, операторы фиксируют значительный рост традиционного голосового трафика.

Согласно отчетам мобильных операторов, количество голосовых звонков увеличилось примерно на треть. Так, компания «Т-Мобайл» сообщила о средней динамике роста в размере +66% в столице и около +41,5% в других регионах России. Оператор T2 зафиксировал увеличение общего объема голосового трафика на 9%, однако в Московской области показатель оказался значительно выше — плюс 47,9%. Компания «Сбермобайл» отметила прирост голосового трафика в целом по стране на уровне +24%, а в московском регионе этот показатель достиг отметки в 45%.

Телекоммуникационный рынок прокомментировал ситуацию следующим образом: наибольший скачок наблюдался именно там, где жители активно использовали качественную мобильную связь и интернет-сервисы. А вот регионы, где наблюдаются проблемы с доступностью мобильного интернета вследствие недавних технических сбоев, продемонстрировали минимальный прирост голосового трафика. Жители таких регионов изначально предпочитали традиционные звонки из-за низкой доступности качественного интернета.

Напомним, Роскомнадзор принял решение ограничить работу популярных зарубежных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Причина ограничений заключается в массовом использовании указанных сервисов иностранными пользователями для совершения преступлений, таких как мошенничество, шантаж и привлечение россиян к незаконным действиям.

* принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ